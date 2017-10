Esteban Lamothe: "Van a decir que salgo con Griselda hasta el día que me muera"

El talentoso actor habló sobre el fenómeno de "Las estrellas". Además, contó cómo sigue su relación con su exmujer, la actriz Julieta Zylberberg y sobre los rumores de romance que surgieron hace un tiempo con su excompañera de trabajo, Griselda Siciliani.

¿Cómo estás viviendo el éxito de "Las Estrellas", después de venir de otro éxito como lo fue "Educando a Nina"?

Estamos muy contentos. Siempre que hacemos algo yo trato que nos vaya bien. Ya de entrada se respiraba un clima de que nos iba a ir muy bien. La verdad es que es un privilegio para un actor que dos ficciones consecutivas funcionen muy bien.

¿Qué sentiste cuando se levantó "Fanny la fan", la tira que competía con ustedes?

Lo que pasó con Fanny lo viví con mucha tristeza porque ahí hay muchos amigos y una productora en la cual trabaje el año pasado. En una pena que mucha gente se haya quedado sin trabajo y además estaba muy buena esa ficción. Igual el público es el que elige.

¿Compartís el pensamiento de Sebastián Estevanez quien dijo que no deberían competir dos ficciones nacionales en el mismo horario?

Si, debería ser así. Ante la falta de ficciones estaría bueno de que vayan en horarios distintos las nacionales así no competimos.

¿Cómo estás hoy, después de separarte de Julieta Zylberberg?

Estoy muy bien, me llevo genial con mi ex, tenemos un hijo hermoso y seguimos siendo una familia.

En su momento se notó que sufriste cuando se dijo que salías con Griselda Siciliani...

Pero eso ya pasó... Van a decir que salgo con Griselda hasta el día que me muera, es algo que ya pasó y fue aclarado. Ya pasó casi un año que ni hablo por teléfono con ella y van a seguir diciendo que hay algo con ella.

¿Estás solo?

Estoy solo y muy tranquilo.

¿Saldìas con algunas de las actrices de "Las estrellas"?

No, ni loco (risas). Son muy bonitas las chicas pero algunas están en pareja, pero no saldría.

¿Qué otros proyectos tenés para el año que viene?

Por ahora para el año que viene no tengo propuestas, terminamos de grabar en diciembre. Pero capaz no esté en ningún canal, y no vendría mal un descanso.

