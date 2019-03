Esteban Lamothe opinó del regreso de Calu Rivero a la tele tras su alejamiento por Juan Darthés

Calu Rivero contra Juan Darthés, por lo ocurrido durante las grabaciones de Dulce Amor, la actriz abandonó por algunos años la actuación. Tras las duras acusaciones decontra, por lo ocurrido durante las grabaciones dela actriz abandonó por algunos años la actuación.





Esteban Lamothe y Federico Amador. Sin embargo, en los últimos meses se produjo su retorno a la pantalla chica, en donde es protagonista de la tira Campanas en la noche , junto a





En ese sentido, Lamothe contó sus sensaciones sobre cómo vio a la actriz en su regreso, sobre todo después de lo ocurrido con Darthés: "Me emociona y me pone muy contento que Calu pueda confiar nuevamente en un compañero. Venía de algo muy complicado, lo que le pasó no puede pasar nunca más".

Así fue el estreno de Campanas en la Noche



Calu Rivero, quien publicó un libro el pasado viernes aunque sin mencionar al actor de Dulce Amor, ya había expresado sentirse muy cómoda con sus compañeros. Incluso, el personaje de la actriz en la tira de Telefe, es víctima de un ataque sexual luego de ser secuestrada por dos hombres y contó cómo se sintió tras grabar las escenas.

Y Lamothe, en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, continuó: "La traté con el cariño y el respeto con el que traté a todas mis compañeras. Pero me alegró mucho que haya recuperado la confianza y haber tenido yo y Fede algo que ver con eso".





"Viví y sobrellevé como pude los informes que el programa Bendita TV hacía sobre mi persona, burlándose, tratándome con la cobardía machista, vulgar y manipuladora que emplea el 'desprestigio misógino', y que está percibida como algo gracioso. Que duele, sí; que hace daño, claro", comenzó Calu Rivero en un capítulo que lleva el título "Somos lo que hacemos". Una de las frases de su libro dice:comenzóen un capítulo que lleva el título