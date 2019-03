Esteban Lamothe: "Me emociona que Calu Rivero pueda confiar nuevamente en un compañero"

Calu Rivero regresó a la televisión luego de que años atrás, la actriz se retirara de la actuación tras el presunto Juan Darthés mientras juntos protagonizaban la novela Dulce amor. regresó a la televisión luego de que años atrás, la actriz se retirara de la actuación tras el presunto acoso demientras juntos protagonizaban la novela Dulce amor.

Ahora, la actriz volvió a la pantalla chica con Campanas en la noche, la tira que protagoniza junto a Esteban Lamothe y Federico Amador y en la que también hay escenas jugadas de sexo.

En este marco, este sábado, en el ciclo radial Agarrate Catalina, Lamothe habló al respecto y se mostró feliz por la comodidad que hoy su colega siente al realizar escenas similares.

"Me emociona y me pone muy contento que Calu pueda confiar nuevamente en un compañero. Venía de algo muy complicado, lo que le pasó no puede pasar nunca más", arrancó a decir Lamothe.

"La traté con el cariño y el respeto con el que traté a todas mis compañeras. Pero me alegró mucho que haya recuperado la confianza y haber tenido yo y Fede algo que ver con eso", aseguró luego.