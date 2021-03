Esteban Lamothe: "Me dicen cucaracha con K y yo no soy kirchnerista, sí apoyo a Alberto"

Esteban Lamothe estuvo por primera vez en el estudio de "Intrusos", América, y se refirió a las críticas que ha recibido vía redes sociales.

"Soy bastante temperamental, voy a cumplir 44 años. El juego de Twitter lo entendí en un momento y lo juego", precisó.

"Me dicen cucaracha con K: yo no soy kirchnerista, sí apoyo el gobierno de Alberto, me gusta eso de Alberto de querer cerrar la grieta, aunque eso me parece imposible", aclaró el actor.

Y argumentó: "Un sector me atacó por eso, por la política, pero erróneamente. Sí simpatizo más por el peronismo que por otra línea".

Y sobre los comentarios sobre cómo actúa en la virtualidad, comentó: "No tengo por qué gustarle a todo el mundo, a mí hay actores que no me gustan cómo actúan. Empecé a meditar en la cuarentena, me tomo ese minuto antes de responder".

