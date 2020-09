Esteban Lamothe confesó que tiene un largometraje hot en el celular: “Si pierdo el teléfono…”

Esteban Lamothe dio una entrevista al ciclo “Pampita online”, Net, en la que contó cómo atraviesa su cuarentena, qué hizo durante estos más de 170 días de aislamiento en su casa y, para sorpresa de todos los panelistas del ciclo, reveló que una de sus actividades fue sacarse fotos totalmente desnudo.

Todo comenzó cuando Pampita le preguntó si se suele enviar fotos hot a su pareja. "Esa fantasía no la tengo porque todo lo que me muestran mis amigos no me enganchó todavía y nunca estuve con alguien que lo practicara", respondió Lamothe que está en pareja con la actriz Katia Szechtman.

"Hay que tener cuidado porque se pueden filtrar las fotos, como le pasó a otro colega, salvo alguien que sea de mucha confianza, alguien que no se la vaya a enviar a otras amigas", recomendó Pampita, recordando lo que le sucedió el verano pasado a Luciano Castro.

"¿Sos de sacarte fotos o te has sacado y te arrepentís?", consultó Cora Debarbieri y Esteban respondió prendiendo fuego a todo el piso.

"¿Desnudo? Sí, y no me arrepiento. Si me agarran mi teléfono o lo pierdo y me lo revisan, explota de cosas que tengo mías. Hay un largometraje para editar, pornográfico por supuesto", dijo para sorpresa de todos.

"Estamos enviando un comando a robarte el celular”, indicó Matilda Blanco admitiendo sus ganas de ver ese material.

