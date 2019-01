Estados Unidos le niega la visa a uno de los actores de "Roma". Se trata de Jorge Antonio Guerrero, quien interpreta a Fermín en el filme que cuenta con diez nominaciones a los le niega la visa a uno de los actores de. Se trata de, quien interpreta aen el filme que cuenta con diez nominaciones a los premios Oscar . De no obtener el permiso, no podrá asistir a la ceremonia.





La Embajada de Estados Unidos le ha negado hasta el momento tres veces la visa a Guerrero, uno de los actores de la película Roma, invitado a la entrega de los premios Oscar.





"Estuve invitado desde el año pasado a otras galas como los Globos de Oro, pero no me quieren dar la visa", contó el actor en el programa "De primera mano". "No te dan explicaciones, simplemente te dicen que no estás acreditado para tener la visa", indicó.





Pese a presentar una serie de documentos que respaldan su participación en Roma, la embajada se ha negado a otorgarle el permiso para ingresar al país.





"He presentado una carta de Alfonso Cuarón y Netflix que hablaban de mi participación en la película pero si no la quieren leer va a ser muy difícil... En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó", agregó Guerrero. agregó





Cadena 3