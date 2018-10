Esta es la mansión que vende Pepito Cibrián en 770 mil dolares

Pepito Cibrián dialogó ayer en exclusiva con desde MIami y nos confirmó que efectivamente puso a la venta su casa de Pilar luego de aviso clasificado que salió publicado en el diario Clarín con el anuncio. dialogó ayer en exclusiva con PrimiciasYa.com desdey nos confirmó que efectivamente puso a la venta su casa deluego de aviso clasificado que salió publicado en elcon el anuncio.





"Efectivamente estoy vendiendo la casa desde un lugar de tristeza y alegría por otro porque es una casa que está en un barrio cerrado en Pilar, la construí yo literalmente porque no había nada, es una reserva ecológica con palmeras, árboles, plantas, caminos... Es una casa muy grande de 430 metros, yo tengo un dormitorio de 120, pero estoy sólo", explicó el director teatral en exclusiva a este medio.

pepito cibrian 1.jpg







"Entonces, más allá del costo que implica mantenerlo, no tiene sentido estando sólo. No puedo dormir cada noche en un dormitorio. Es más, cada dormitorio me trae recuerdos muy grandes de mi madre, de mi tía, de Santiago... Entonces creo que es el modificar", fundamentó el artista





"Se vende y hay un link para ver la casa, que es divina. Está a un precio más que razonable. Soy muy feliz y se venderá cuando se tenga que vender", finalizó.





Lo cierto es que este medio te muestra algunas imágenes de la mansión que puso a la venta el artista. La misma fue publicada en un conocido sitio de compra y venta y ya recibió varias consultas por parte de algunos interesados en el inmueble. Aunque claro, Cibrián ya aclaró que el número económico de la operación es el que pide. Mirá.