El esposo de Ana Rosenfeld está intubado en Estados Unidos

Hace dos semanas, el empresario Marcelo Frydlewski, pareja de Ana Rosenfeld, se contagió de coronavirus en Miami y tuvo que ser internado. En las últimas horas, se conoció que se cuadro se agravó y crece la preocupación en el entorno familiar.

"Sus órganos sufren por la falta de oxígeno. Por esa razón y para que él esté más tranquilo, lo intubaron", reveló Yanina Latorre, amiga de la amigada, al aire en Los ángeles de la mañana.

"A mí me preocupa mucho ella que está angustiada, sola con su hija y encerrada. Me dijo que no quiere ver a nadie, está asustada", agregó la panelista del ciclo de Ángel de Brito.

Hace unos días, Rosenfeld pudo ver a su marido, aunque por un breve periodo de tiempo debido a las restricciones por el COVID-19.

"Les cuento que hoy pude visitar por primera vez en 15 días a mi amorcito... ¡Sepan que tiene espalda para seguir luchando...!", detalló la abogada en un posteo en su cuenta de Instagram.

Pampita, Marcelo Polino, Karina Jelinek, Yanina Latorre, Barby Franco, entre otras figuras del espectáculo, le enviaron mensajes de apoyo a la abogada.