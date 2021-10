La esposa de Horacio Cabak y sus sorpresiva postura en el Wandagate

Si algo le faltaba al culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez es la opinión de Verónica Soldato, esposa de Horacio Cabak, quien hace unos meses vivieron un infierno de pareja cuando su caso se hizo público.

En las últimas horas, Verónica Soldato volvió a romper el silencio y se comunicó con el periodista Ángel de Brito del ciclo Los ángeles de la mañana.

Esta semana, Soldato le escribió a Ángel de Brito y entre los mensajes que intercambiaron, ella le dejó en claro cuál es su posición acerca del Wandagate.

“La que me escribió fue Verónica Soldato, la ex (sic) de Horacio Cabak. Ella me dice ‘Hola Ángel’ y, enseguida, me aclara ‘Yo nunca te desmentí. Con el único periodista que hablé fue con vos’”, reveló de Brito.

Sin lugar a dobles interpretaciones, Soldato explicó por qué está del lado de Nara y expresó su deseo de que la pareja tenga una segunda oportunidad.

“Ella sigue el mensaje y dice ‘Claro que estoy al tanto de todo lo que está pasando… ¡Banco a Wanda! Ojalá que lo perdone’”, comentó de Brito.