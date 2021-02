Esperanzador parte de Karina Gao: "Pronto intentarán bajar la medicación para ver cómo responde”

Todos están pendientes de la recuperación de Karina Gao, la cocinera que forma parte del programa de Florencia Peña, contagiada de COVID y en coma inducido desde el viernes.

Gao está embarazada pero los médicos decidieron ponerla en coma farmacológico a raíz de una complicación en sus pulmones.

LEER TAMBIÉN: Fernando Burlando se cayó de un caballo durante un partido de polo, sufrió un duro golpe y está internado

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de quince minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió Karina.

En la tarde del domingo la información vertida a través de la misma vía pareció mucho más esperanzadora. “Hola a todos! El parte médico informó que Kari continúa estable. Si sigue así, es probable que pronto intenten bajar la medicación para ver cómo responde. Dom y los chicos están siendo controlados y sin fiebre. Muchas gracias por la energía y las oraciones! Paciencia”, señalaba el comunicado.

Cabe recordar que Gao está casada con el francés Dominique Croce, alias El Franchute, a quien conoció cuando fue a hacer un Master en Management en HEC París, Francia. Y ambos tienen, además del bebé en camino, dos hijos gemelos.

LEER TAMBIÉN: Sebastián Wainraich habló por primera vez del cáncer que superó su esposa, Dalia Gutmann