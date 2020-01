Mientras espera la llegada de su hija Abril, El Polaco reveló el gran sueño que está por cumplir a nivel profesional

En la tarde del domingo, El Polaco ofreció un show gratuito en el parador Waikiki en Mar del Plata.

El popular cantante de cumbia hizo bailar al público con su música y estuvo acompañado por su novia, Barby Silenzi, que está embarazada de casi cinco meses.

LEER MÁS Las románticas postales de El Polaco y Barby Silenzi en Mar del Plata

Hace tres meses, la pareja confirmó que estaban esperando a su primera hija juntos. “Es una nena. Bienvenida, Abril. Te estamos esperando para darte mucho amor”, escribió en su cuenta oficial de Instagram el músico.

De esta manera, el Polaco será papá por tercera vez, ya que tiene dos hijas: Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino; y Sol, la pequeña que tuvo con Karina la Princesita Tejeda. Mientras que Barby es mamá de Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado.

En una entrevista con este portal, el músico contó cómo espera la llegada de Abril: “Estamos muy chochos, muy felices. Estamos disfrutando un montón, ya van cuatro meses y medio. Estamos contentos y enamorados. Se viene otra niña más, el sexo es una pavada. Lo importante que está todo bien y va creciendo sanita”.

Luego, al ser consultado por cómo lleva el embarazo Barby con respecto a los antojos, dijo: “No tiene muchos antojos, solo pide papas fritas y alfajores. Hace dos meses casi no se notaba que estaba embarazada, no tenía antojos de nada. El mes pasado estuvo media complicada, pero ahora está bien”.

LEER MÁS Las románticas vacaciones de Barby Silenzi y El Polaco en Cuba

Por último, reveló que este año se volcaría por el lado de la actuación ya que recibió una oferta para trabajar en ficción: “Se viene una propuesta para hacer televisión, estamos cerrando eso. Mucho no quiero contar para que no se queme. La verdad es que estoy por cumplir un sueño más en mi vida, trabajar en una tira. Me tiene muy entusiasmado”.

FOTOS: Eduardo Aguada