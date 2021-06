La espectacular producción de fotos de Pampita embarazada de 8 meses

Pampita realizó una producción de fotos desnuda para la cámara del prestigioso fotógrafo Gabriel Machado.

La modelo y jurado de La Academia se animó a mostrarse con poca ropa, a poco de dar a luz a su quinto hijo, fruto de su relación con el empresario Roberto García Moritán.

En su cuenta de Instagram, la diosa de las pasarelas compartió un video del backstage de la producción.

LEER MÁS Pampita llamó “Mariano” a Mariana Genesio Peña y la criticaron duramente en las redes

En el video podemos ver como la modelo posa, ante la fascinación de todos los presentes, a tal punto que se logra escuchar a Machado diciendo: "Si esto no es tapa, yo me pego un tiro" a lo que ella respondió irónica: "Si no entienden nada"... culminando con la risa de los presentes.

En minutos, el posteo logró más de 80 mil likes y cientos comentarios, entre los cuales se destacaron los de algunas de sus amigas famosas, como Eva Bargiela y Agus Agazzani.

LEER MÁS Pampita le puso un cero a Charlotte Caniggia, pero igual fue salvada: "¡Qué mala!"