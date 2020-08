En España aseguran que Lionel Messi se compró un colchón "anticoronavirus"

Lionel Messi se da todos los gustos y, en esta etapa de pandemia, trascendió que habría gastado mil euros en un colchón “anticoronavirus”, capaz, según la publicidad, de “neutralizar el coronavirus en un 99,84%”.

La empresa española Tec Moon creó un sistema denominado Viruclean, que mediante unas nanopartículas aplicadas a su tejido consigue eliminar cualquier virus en un máximo de cuatro horas.

Además, dependiendo del modelo de colchón, el mismo presenta otras ventajas, como un sistema de masaje por vibración y calor en los pies, que prepara al dueño para la conciliación del sueño. Según el sistema, si una persona infectada duerme sobre el colchón las nanopartículas del tejido eliminarían el Covid-19 de la cama en cuatro horas y evitaría que otra pueda contagiarse el virus si utiliza el mismo colchón.

El volante de Atlético Madrid, Saúl Ñíguez, fue una de las caras de la compañía y quien promocionó el producto en el mundo del fútbol. “Cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, declaró.

Según publicó el diario deportivo As, Lionel Messi adquirió uno de prueba y "finalmente decidió instalarlo en todas las habitaciones de la casa”. Claro que el hecho de que el exNewell's y actual jugador de Barcelona le dé uso rápidamente el colchón tuvo una repercusión mundial. Por eso muchos jugadores y deportistas -entre otros- lo copiaron al rosarino.

Uno de los que se sumó es Sergio Agüero, quien habría encargado que le enviaran uno a Manchester. También Cristiano Piccini (Valencia), Michel Herrero (Valladolid), Ibrahim Baldé (Oviedo) y el basquetbolista Rudy Fernández, entre tantos.

