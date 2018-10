Esmeralda Mitre y su increíble blooper al intentar renunciar al Bailando

Yanina Latorre y cansada de los ataques de la panelista, la actriz decidió mandarle un mensaje de WhatsApp a Fede Hoppe. Esmeralda Mitre está analizando bajarse del Bailando por su pelea cony cansada de los ataques de la panelista, la actriz decidió mandarle un mensaje de WhatsApp a

Este lunes, en El diario de Mariana, la periodista Noe Antonelli describió con exactitud de palabras un mensaje que Mitre intentó enviarle a Hoppe, en el cual, la rubia expone su enojo y la condición para quedarse en el certamen.

"O me pide disculpas o me voy, no es joda este tema. Tengo un juicio por este tema y no quiero que me llame antisemita, menos con mi padre muriendo. Armé un quilombo tremendo, elijan", le expresó Esmeralda en un WhatsApp a quien ella pensaba era el productor de ShowMatch, pero no.

Pero Noe Antonelli explicó cómo conoció el contenido del mensaje y reveló que, en vez de Hoppe, Esmeralda se comunicó con su marido, el conductor Federico Seeber. "Antes de contactarse con Hope, le escribió a Seeber, que estaba al aire en Telenoche", reveló. ¡Tremendo!

