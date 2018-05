Esmeralda Mitre le contestó a Ariel Cohen Sabban tras su pedido de disculpas

En los últimos días, un nuevo escándalo envuelve a Esmeralda Mitre tras aquellos polémicos dichos sobre el holocausto.





DAIA, Ariel Cohen Sabban, le pidió dinero para silenciar el tema. La actriz contó que tras ese episodio, el presidente de la, le pidió dinero para silenciar el tema.





"He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes", comentó en un comunicado Mitre.





El expresidente de la DAIA le escribió una carta a Esmeralda pidiéndole disculpas por lo acontecido:

Embed

Darío Lopérfido decidió responderle con un mensaje breve y terminante: Y la expareja dedecidió responderle con un mensaje breve y terminante: