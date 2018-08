Gabo Usandivaras estuvo el martes de invitado en "Los ángeles de la mañana" (El Trece) y reveló que Esmeralda Mitre estaba ensayando en un gimnasio a modo de prueba para ingresar al "Bailando 2018". estuvo el martes de invitado eny reveló queestaba ensayando en un gimnasio a modo de prueba para ingresar al





Luego de la noticia del bailarín, Marcelo Tinelli, desde su cuenta de Twitter, dijo que le gustaba la idea de sumar a la actriz al certamen.





Consultada al respecto, Lourdes Sánchez aseguró: "Si entra al Bailando, seguro va a tener coronita. Pero coronita de verdad, un buen camarín, todo".





Lo cierto es que, en diálogo con PrimiciasYa.com, Esmeralda aseguró que no estará en el Bailando: "No voy a participar, no me animo...Estuve ahí ensayando en un gimnasio para ver cómo era, pero finalmente no me animo", dijo la actriz sin dar más detalles al respecto.





Darío Lopérfido protagonizó un escándalo luego de denunciar al presidente de la DAIA por "no habían sido tantas como se creía". Recordemos que en mayo pasado, la ex deprotagonizó un escándalo luego de denunciar al presidente de lapor acoso . Pero anteriormente, ella debió pedir perdón porque afirmó que las víctimas del Holocausto





Y el último fin de semana, en la mesa de Mirtha Legrand, se mostró furiosa y arrojó: "Ninguna actriz se solidarizó conmigo ni me llamó para ver cómo estaba. Ni siquiera me escribieron un mensaje de apoyo en Twitter. Son mis amigas, las mismas que estuvieron bailando en mi casamiento hasta las 7 de la mañana".

