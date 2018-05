Esmeralda Mitre denunció públicamente al presidente de la DAIA por extorsión: fue removido del cargo

En las últimas horas un nuevo escándalo envuelve a Esmeralda Mitre tras aquellos polémicos dichos sobre el holocausto.





La actriz contó que tras ese episodio, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, le pidió dinero para silenciar el tema.

"He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes", comentó Mitre en un comunicado.





Comunicado de @EsmeraldaMitre tras la información sobre Ariel Cohen Sabban, presidente de la @DAIAArgentina y su desafortunada actitud. pic.twitter.com/xN8f1h9did — Débora sin H ® (@deboradamato) 5 de mayo de 2018



Lo cierto es que desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas se informó luego que Cohen Sabban fue removido de su cargo.









La DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, informa que su Consejo Directivo ha solicitado la renuncia de su presidente, Ariel Cohen Sabban, a partir de los hechos de público conocimiento. — DAIA (@DAIAArgentina) 5 de mayo de 2018 Embed El vicepresidente 1°, Dr. Alberto Indij, asumirá la presidencia de la entidad.

Consejo Directivo de la DAIA

Buenos Aires, 5 de mayo de 2018 — DAIA (@DAIAArgentina) 5 de mayo de 2018



Buenos Aires, 5 de mayo de 2018 — DAIA (@DAIAArgentina) 5 de mayo de 2018



