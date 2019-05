Esmeralda Mitre adelantó lo que hará en octubre: "Voy a votar a Macri"

Esmeralda Mitre no dudó en meterse en política y analizó la gestión de Cambiemos: "El presidente tuvo cuatro años que claramente no estuvieron bien. La pobreza está mal, es un gobierno que son empresarios y no políticos y creyeron que del modelo empresarial podían gestionar el país", dijo en "Intrusos", América. "Tuvieron un gran error comunicacional de no decir que el país estaba estallado", agregó.

"Me parece que después de estos cuatro años el presidente hizo un mea culpa, tiene una experiencia y ahora cedió política, sangre sudor y lágrimas", afirmó. "Hay que sufrir para salir adelante", añadió argumentando que volverá a votarlos en las presidenciales de octubre.





Sobre su ex, Darío Lopérfido, con quien estuvo durante 11 años, confesó que va a ser padre. La heredera del clan Mitre afirmó que uno de los motivos de su separación fue que ella no quería ser madre. "Es algo decidido, congelé óvulos a los 33. No quiero ser madre hasta los 40 y hoy tengo 37", dijo.