El escote de Nicole Neumann que puso nervioso al Pollo Álvarez

La modelo utilizó un look muy revelador y el conductor no pudo esconder lo incómodo que se puso.

Nicole Neumann apareció muy escotada en el programa del este “Nosotros a la Mañana”, El Trece, tanto que puso nervioso al Pollo Álvarez, conductor del ciclo.

Álvarez le pidió a la panelista que diga el clima, y ella contó que estaba leyendo el horóscopo, sin embargo, dijo el clima arreglando su escote en “v” súper pronunciado. Incómodo, el Pollo le pidió “¿Te podés tapar, por favor?”.

Lejos de ofenderse, Nicole reconoció que su atuendo mostraba más de lo que ella hubiera querido y explicó dando a entender que se había probado varios: “Es que el otro me quedaba corto de tiro, este me queda corto de arriba…”.

Este fin de semana la modelo fue noticia porque reveló que prefiere estar sola antes que el sexo casual. "En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, me encuentro en un momento en el que valoro otro tipo de conexiones, lo sexual no me deja nada, tiene que haber otras cosas. No sé si es porque tengo otra edad. Prefiero el celibato por un tiempo prudente", indicó al ciclo radial Agarrate Catalina.