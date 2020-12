La escatológica anécdota de Dady Brieva sobre un momento que vivió arriba de un escenario

Dady Brieva se animó a darle una nota al ciclo "Estelita en casa", América. Por supuesto la nota fue delirante y la conversación entre Jey Mammon y el comediante fue divertidísima.

El conductor del ciclo le preguntó si recordaba algún papelón sobre el escenario y Dady recordó dos: uno cuando se cayó en plena obra y otro en el que tuvo un accidente escatológico: "Una vez me cagué en el escenario", dijo.

Lejos de hacerse el difícil, el comediante contó con lujos de detalles cómo fue ese momento en el que su organismo le jugó una mala pasada. "Estaba haciendo Madonna, La isla bonita. Traté, de cómo cuando manejas el eructo (gesto de tragar aire) que le das despacito así... Pensé en ni abrir los cantos, tampoco los ahorqué", comenzó diciendo.

"Lo dejé en la puerta y en la puerta lo solté. Y, no me di cuenta, se abrio la puerta y cuando cerré ya había pincelado todo", dijo ante las risas del conductor que no podía creer el poético relato.

