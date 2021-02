Los escandalosos chats de los hijos de Diego Maradona

Ángel de Brito puso al aire en "Los ángeles de la mañana" un chat de los hijos de Diego Maradona que figuran en la causa y que contiene charlas entre los hermanos a partir del fallecimiento del astro del fútbol el 25 de noviembre pasado.

El 29 de noviembre, Jana Maradona creó un grupo de Whatsapp con sus hermanos Dalma, Gianinna, Diego Junior y la mamá de Dieguito Fernando, Verónica Ojeda, para debatir sobre diferentes cuestiones relacionadas a su padre.

“La caja fuerte que había se la di yo porque era mía. Había dos cajas, una estaba falseada (...). Nos dimos cuenta de que cualquier dedo abría la caja, por eso le traje mi caja que era más grande...”, escribió la mamá de Dieguito Fernando, Verónica Ojeda.

Dalma escribió: “No voy a permitir que este sea un caso para la tele y nos tengan boludeándonos”. Su hermana agrega: “Todos queremos lo mismo: que se sepa la verdad. Cuidemos las formas y la exposición del caso. Tengo un hijo de 11 años que lee y escucha. No se merece que cualquiera diga que su abuelo se podría haber salvado de haber hecho las cosas distintas”.

El conflicto comienza cuando las hijas de Claudia Villafañe se enteran por los medios de comunicación de que Jana con su abogado pidieron que se abra la sucesión el 3 de diciembre en Capital Federal. “Creí que habíamos quedado que nos presentábamos todos juntos en el mismo lugar”, reclama Dalma.

“Es que para Gustavo (su abogado) no se debía tramitar en San Isidro y quizás para los abogados de otros debería ser en otro lado. Por eso queríamos charlar antes de que cualquiera se presente”, dice Jana. Gianinna también le reclama: “A mí tampoco me dijiste que te ibas a presentar en Capital, dijimos que hablaran los abogados”.

Por este tema, hay una fuerte discusión entre Dalma y Jana. “Me hubiera gustado no enterarme por la tele, ya arrancamos mal, pero bueno, evidentemente las cosas van a ser así”, dice la hija de Villafañe.

La joven les pide disculpas por no avisarles. La actriz le contesta de manera contundente: “Con las disculpas no ganamos nada, porque vos sola te presentaste en otro lado. Lo único que hace esto es demorar las cosas”.

El 4 de diciembre, la mamá de Roma vuelve a quejarse por una filtración en los medios: “Tengo un montón de cosas como para que (Jorge) Rial tenga el audio que mandó Morla, solo se lo reenvié a ustedes. No sé cuál es el fin pero me rompe mucho las pelotas que todo sea tan público cuando es algo privado... Lamentablemente este grupo no va más. Es el único lugar donde estaba el audio. Nos comunicamos individualmente”. Unos segundos más tarde, abandona el grupo de WhatsApp.