Escandalosos audios de la hija del ex de Elina Fernández, la esposa de Costantini

"Confrontados", el ciclo que conduce Marina Calabró por El Nueve, presentó un informe sobre escandalosos audios de la hija de Oscar García, empresario argentino que fue pareja de Elina Fernández, la flamante esposa de Eduardo Costantini.

La relación de entre Elina y Oscar generó un gran conflicto familiar dada la diferencia de edad, patrón que se repite en el caso del propietario del Malba.

LEER TAMBIÉN: Elina Fernández y Eduardo Costantini adelantaron la fiesta de casamiento en el Hotel Alvear

"En lo personal a mí me toca bastante de cerca, porque en el medio está mi papá, que falleció. No hace muchos. Estamos hablando de una persona que no está bien psíquicamente, no tiene todos sus patitos en fila, y es una persona sumamente peligrosa. En lo que respecta a mi familia nos hizo mucho mal. Pasó todos los límites, habidos y por haber, y llegó demasiado lejos", expresó la hija del empresario en el audio que le envió a Tartu, uno de los panelistas del ciclo.

Y agregó: "Pido a Dios que ojalá no lastime a nadie más, y no le cague la vida a nadie más. En Buenos Aires hay denuncias. En su momento se involucró Prefectura, la policía, hubo abogados, salió perdiendo en todo. Fueron todos difames de parte de ella. Está todo acreditado legalmente y por medio de la justicia digamos".

Aparentemente, Elina hizo algunos reclamos sobre bienes familiares y contrató a Ana Rosenfeld, quien después no avanzó en la querella.

"Yo he sigo muy afectada por la pérdida de mi papá, esta persona lamentablemente tuvo mucho que ver. Sí te puedo decir que en su momento la abogada de ella fue Ana Rosenfeld, que tengo entendido que dejó todo a medio camino, cuando se dio cuenta que era una estupidez lo que estaba haciendo y presentando", dijo sobre el plano legal.

Sobre el final, la hija del empresario habló de gente del mundo de la moda que conoce la verdad de la historia. "Hay mucha gente en el ambiente que saben cómo fueron las cosas, saben cómo es ella y saben la verdad, hay mucha gente relacionada con la moda, más que nada", finalizó.

LEER TAMBIÉN: La intimidad de la luna de miel de Elina Fernández y Eduardo Costantini