Escandaloso discurso de Rolo Sartorio de "La Beriso": insultó a los políticos y apuntó contra la homosexualidad

En un momento del show, el músico comenzó a contar una experiencia de un integrante de la banda, pero primero aclaró que no era adecuada porque "había niños".





Sin embargo, el público le pidió que continué el relato y por eso decidió relatar una historia que involucraba a una chica trans.

"Me habían contado una historia en la que se fue con una chica. Cuando se saca la ropa la chica tenía.... sí. Ella le dijo: 'Sorpresa', y él le dijo: '¿Qué sorpresa?'. Se la comía, era re put..., boludo. Él no, el put... era el novio", relató entre risas y se atajó: "Todo lo que digo le cae como el ort.. a todo el mundo, la verdad que se vayan todos a lavar el cul... y listo. No podés hablar de nada hoy viste".





"El día que me calle voy a dejar de cantar, tengo los huevos llenos. Mangas de hijos de put..., hipócritas de mierda. Los de hoy, los de ayer y los de hace 50 años nos vienen robando", dijo el cantante en uno de los momentos más álgidos de esa noche cuando en la antesala al tema Dejame, disparó una catarata de insultos contra la clase política sin excepción.





Por otro lado, criticó al veganismo: "Muchos perejiles dicen que contaminan el río pero después van y le ponen nafta Infinia, no se dan cuenta que eso viene del petróleo que contamina. Son fundamentalistas, se hacen veganos, viste cómo son".





Y agregó: "Ahí hay un vegano, retírese por favor. Acá comemos asado y vino. El pepino ya sabemos...a gusto de cualquiera".





