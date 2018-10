Escándalo total entre Sol Pérez y Fernanda Iglesias

Sol Pérez y la periodista Fernanda Iglesias. Este jueves, en Los especialistas del Show, se vivieron momentos de verdadera tensión con la escandalosa pelea entrey la periodista

El cruce entre la rubia y la morocha comenzó cuando la ex chica del clima se ofendió por un comentario que la comunicadora adjuntó a una observación de Marcelo Polino, cuando el conductor habló sobre la incorporación de Nacha Guevara como jurado del certamen en reemplazo de Laurita, quien bailará la salsa de a tres junto a su madre.

"¿Esta persona tiene conceptos estéticos muy distintos de los de Sol?", disparó Iglesias, en referencia a Nacha Guevara.

"Es un horror lo que estás diciendo, vos levantás la bandera del feminismo y decís esto", retrucó Sol.

"Estás perseguida, Sol", contestó Iglesias.

"No estoy perseguida con nadie. Ahí tienen que evaluar el baile, no lo estético. A mí me gustan las personas por dentro, no por fuera. El baile es arte, no tiene que ver si uno es lindo o feo", dijo la blonda.

Finalmente Sol explotó cuando Fernanda la mandó a "descansar": "Me parece un horror lo que decís. Como a vos no te gusta que te manden a terapia, a mí no me mandes a descansar", le dijo a los gritos.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed