Escándalo con Susana Giménez en Uruguay: se quedó sin personal doméstico y su jardinero fue detenido

La diva llegó el domingo a tierras uruguayas y se encontró que no tiene personal de trabajo en su chacra de La Mary. Los detalles.

Susana Giménez regresó a Uruguay en un vuelo privado el domingo tras operarse del codo en Argentina. Nuevamente instalada en su chacra, La Mary, en Punta del Este, la diva enfrentó los rumores sobre una supuesta radicación definitiva en el vecino país.

Recordemos que desde fines de mayo, la conductora optó por Uruguay porque allí no rige una situación de aislamiento como que atravesamos aquí.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Susana aclaró: "No me quedaré a vivir en Uruguay, estaré hasta que mejore la situación en Argentina. Ojalá se mejore toda esta situación cuanto antes".

Con respecto a su futuro televisivo, la diva volverá a la pantalla en 2021 con nuevo formato y desde Telefe desmintieron las versiones que indicaban que Susana se haría cargo de la conducción del reality "La Voz Argentina".

Y todo parecía que marchaba bien en la vida de Susana, hasta las últimas horas. Apenas llegó a tierras uruguayas, se encontró que no tiene personal de trabajo en su chacra.

"Su cocinera fue operada de la columna y tiene meses de licencia. El casero, marido de la cocinera, renunció. A la mucama la corrieron y hay inconvenientes judiciales con uno de sus jardineros. Tiene una causa judicial muy grave", dijo un testigo al sitio Farándula Show.

Esta mañana, Patricio Giménez subió un video de Susana en la cocina donde intenta pelar una cebolla. Como no logra hacerlo, le dice a su hermano que mejor vaya a comprar comida porque "cocinar a mi no me gusta".

