Escándalo por la serie: Virginia Gallardo se quebró al aire al recordar a Ricardo Fort

Virginia Gallardo quedó envuelta en una polémica después de bajarse de la serie sobre la vida de Ricardo Fort. La decisión de la ex vedette no cayó nada bien en los hijos del empresario, Marta y Felipe.

La hija del mediático se mostró muy molesta con la panelista por haber rechazo participar de la biopic. "Querían que le paguen, pero como nos negamos, ahora dice que no quiere aparecer. No estoy enojada, pero sí decepcionada con ella", dijo la joven en una historia en su cuenta de Instagram.

En Intrusos, Gallardo no pudo evitar emocionarse al recordar a Ricardo y escuchar la postura de Martita. "Estoy cansada. Me parece injusto lo que están diciendo de mí. Yo sé quiénes están atrás de todo esto… Va más allá de los nenes. Son personas del entorno de ellos", afirmó la ex vedette.

De todos modos, la panelista explicó que prefiere no entrar en una discusión con la hija del empresario. "La entiendo. Ya será grande algún día y entenderá", añadió.

Gallardo remarcó que, en el tiempo que estuvo en pareja con Fort, fue duramente criticada. "A mí me costó mucho esa relación y esa exposición. Me tuve que bancar que dijeran mil cosas de mí", señaló.

La ex vedette mencionó que muchas personas decían que todo se trató de "un romance inventado". "Nada estuvo pactado. No hubo plata. Yo elegí estar con una persona que estaba con todo eso, con lo lindo, con lo malo, con lo bueno. Y se cuestiona si teníamos sexo o no teníamos sexo, ¿qué les importa?", sostuvo.

"Me critican porque viajé con él a Miami. ¿Saben por qué viajábamos a Miami? Viajábamos a Miami para ver médicos porque yo viví lo que fue su primera operación de columna", agregó, indignada.

Por último, Gallardo recordó que sufrió mucho tras la muerte de Fort. "Ni la velorio fui porque a mí me generaba angustia. Yo no esperé ese final. Me generó mucha angustia lo que le pasó a Fort, más allá de estar separados", sentenció.