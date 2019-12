Escándalo en las redes por una particular exigencia de Nicolás Cabré a Laurita Fernández

Una entrevista a Nicolás Cabré y Laurita Fernández causó indignación y preocupación en los fans de la actriz. La pareja dio una entrevista a Teleshow en la que contó un detalle obsesivo del actor que generó repudio en muchos de los seguidores, sobre todo a las feministas.

"¿En qué momentos tenés ganas de echarlo a Cabré de tu casa?", pregunta Tatiana Schapiro y Laurita respondió: "Hoy por ejemplo, me retó por que no hice la cama". La acusación parece no haberle gustado nada a Cabré que intentó defenderse: "No no es un reto eso. Ella es ordenada pasa que soy obsesivo. No soy del hincha bolas, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y esta la cama deshecha yo siento que no me quiere más".

La frase no gustó y muchos no dudaron en comentar: “Qué horror! Laura pestañea 2 veces seguidas y te vamos a buscar!!!”, escribió una. “Hasta cuándo vamos a seguir naturalizando la violencia emocional? ´Ya no me querés xq no me haces la cama..se te está pasando o...´ es violencia psicológica y la srita se lo toma como chiste?! Después pasan las cosas que pasan...conciencia…”, escribió otra. “Salí de ahí amea!”, recomendó una más.

Al escuchar que quedó medio raro su mensaje, Cabré continuó: "Yo siento que si no está hecha la cama no me quiere más, de hecho se lo pregunté hoy”. Laurita debió justificarse: "Por eso te dije que me quedé dormida y no llegué a hacerla". Entonces, él trató de apaciguar el mensaje: "Bueno por eso no fue un 'hace la cama' sino que me preocupa y me angustia".

