Escándalo con "Los Pumas": la UAR suspendió a tres jugadores y le quitó la capitanía a Pablo Matera

"Los Pumas" se encuentran en el centro de la polémica y críticas por el olvido a la memoria de Diego Armando Maradona en el partido que disputaron frente a los All Blacks de Nueva Zelanda.

El conjunto negro homenajeó al Diez antes de su clásico y emblemático ritual del haka con una remera con el 10 y el apellido del astro.

Por su parte, el elenco argentino sólo lució una cinta negra en la manga de la camiseta, lo que motivó un repudio masivo de la gente.

En este marco, Pablo Matera, capitán del seleccionado, cerró su cuenta de Twitter luego de que se difundieran antiguos mensajes xenófobos del año 2012.

Se viralizaron escandalosos tweets del jugador con distintos mensajes repudiables: "Linda mañana para salir en coche a pisar negros", indicó en uno de ellos.

Y también apunta en otros mensajes a personas que nacieron en países extranjeros sudamericanos. El nombre del jugador y de otros dos compañeros se volvieron tendencia en Twittter y fueron duramente cuestionados.

El descargo de Los Pumas ante la polémica por su no reconocimiento a Maradona, quien siempre los apoyó en el rugby.

Luego, a través de Instagram, Matera pidió perdón por aquellos mensajes de hace nueve años.

“Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, escribió Matera en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que los jugadores de los Pumas Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino fueron suspendidos por tiempo indeterminado por los posteos racistas que realizaron en sus cuentas de Twitter.

La medida fue comunicada anoche por la Unión Argentina de Rugby. Además, se le quitó la cinta de capitán a Matera.