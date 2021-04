Escándalo con El Polaco en la foto oficial de "La Academia": amagó a renunciar

Ángel de Brito contó el lunes en "LAM" que El Polaco le confirmó la separación de Barby Silenzi, mientras que la bailarina fue más mesurada en su respuesta.

"Le pregunté a él 12.44 '¿Otra vez en crisis?', a lo que él 12.45 me contestó 'Hola Ángel, nos separamos. ¿Vos cómo estás?'", relató el conductor sobre su charla con el cantante.

Luego, cuando habló con Silenzi, ella le contó: "Y a ella le pregunté lo mismo a ver si caía en la trampa, y yo creo que cayó. Le digo 'Hola, ¿cómo estás? ¿Otra vez separados?' Esto 12.54. Siete horas después, 19.16 me escribió y me dice 'Ángel, recién leo que sos vos. Perdí todos los contactos. Ahora te agendo'. En el mismo minuto que me mandó todos estos mensajes me dijo 'no, no estamos separados. Estamos bien".

"Lo que más me sorprende es que son el agua y el aceite. Uno es determinante. Están separados El Polaco y Barby Silenzi. En el día de la foto de La Academia. Se van a ver a la tarde ahí. Yo creo que Barby no quería tener esta pregunta hoy. El Polaco lo va a confirmar hoy. Algunos van a decir que es prensa, yo creo que es verdad", agregó luego Ángel.

Lo cierto es que en este marco, antes de empezar "La Academia", el cantante tropical protagonizó un verdadero escándalo en la foto oficial del certamen.

Maite Peñoñori relató lo que sucedió detrás de cámaras con el cantante de cumbia, que terminó muy enojado, encerrado en su camarín unas horas, y queriendo renunciar al certamen, por lo que tuvieron que convencerlo desde la producción para que siguiera.

"Llegó primero él, cuál rockstar en su camioneta. En la parte de afuera no quiso dar notas, entró, pidió por favor que lo ejemos que se cambie. El programa Hay que ver estaba en vivo, así que hicieron un móvil en vivo y ahí él ya se empezó a enojar", comenzó contando la periodista.

Y agregó: "No le gustó que en el piso pasaron un audio de Barby diciendo que la había dejado plantada. No le gustó, se puso de mal humor y fue como una situación bastante tensa".

"Hizo la foto, hizo el videito, y después se va enojadísimo al camarín, no nos quiso dar nota. Antes tres productoras estuvieron tratando de convencerlo. Se quería bajar directamente del certamen. Todas tratándolo de convencerlo, se quería bajar. Estaba muy incómodo con las preguntas. Se quería bajar del certamen", finalizó la panelista.