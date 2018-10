Nacha Guevara decidió no dar notas a los medios en la presentación del nuevo unitario de Telefe, "Morir de amor".





El motivo tuvo que ver con que en el trailer que pasaron durante el evento ella no apareció en pantalla, por lo que decidió levantarse e irse del salón del Hotel Faena, de Puerto Madero.





"Sí, me encanta todo, mi amor, pero estoy ocupada. Cuando quiero dar una nota la doy, cuando no quiero no doy", le dijo Nacha a la notera del programa "Confrontados", El Nueve, visiblemente enojada.





Guevara le hizo saber su enojo a la prensa del canal de las pelotitas por no aparecer en el trailer oficial.





"Morir de amor" es protagonizado por Luisa Kuliok, Brenda Gandini, Daniela Cardone y Nacha, entre otros actores.