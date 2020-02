Tras el escándalo, ¿Mónica Farro y Sol Pérez en crisis con sus parejas?

Tras el escándalo entre Sol Pérez y Mónica Farro, que se pelearon en los camarines del teatro de Mar del Plata donde hace “Veinte Millones”, las cosas no siguieron nada tranquilas para ambas.

Primero las afecciones de salud de Farro, que se descompensó en pleno escenario y debieron atenderla y luego una hernia de disco que la tiene a mal traer.

Sol Pérez también se mostró muy afectada con la pelea y bajó un poco el perfil.

Pero ahora la noticia las vuelve a juntar porque ambas estarían viviendo una crisis con sus parejas. Mónica estaría peleada con su marido Leandro Herrera y Sol también con Guido Mazzoni, según contaron en "Infama", América.

Si bien se desconoce el motivo de la pelea de Sol con Guido, la ex chica del clima no habló al respecto. Ella decía estar muy enamorada, con ganas de casarse y tener un hijo con el personal trainer, pero parece que no pasará. El rumor ganó más fuerza cuando la rubia borró todas las fotos que tenía en su Instagram con él.

Esta no sería la primera crisis de Mónica con Leandro, tras el casamiento de ambos en agosto del año pasado, la pareja estuvo al borde de separarse. Ellos mismos confesaron que la convivencia les parece un poco complicada. Se desconoce si esta crisis tiene que ver con eso.

