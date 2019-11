Van a ser un escándalo: Martín Baclini anunció que irá a La Feliz junto a otro soltero mediático

Tras haber sido eliminado del “Súper bailando”, El Trece, y separado definitivamente de Cinthia Fernández, Martín Baclini (35) anunció que se tomará vacaciones y uno de sus destinos puede convertirse en todo un escándalo: se instalará unos días con Fede Bal (30) en Mar del Plata.

El empresario anunció que con Cinthia no hay vuelta atrás y por ahora no piensa en volver a enamorarse: "No tengo idea, no sé, porque en la última relación estuve 8 meses solo, sin nada. Pero de verdad".

En este marco, Baclini contó que aprovechará su tiempo libre para pasar fin de año en Punta del Este y luego ir a Mar del Plata a visitar al hijo de Carmen Barbieri que estará haciendo temporada teatral allí.

Fede Bal está soltero y es conocido por sus fiestas en la feliz que son muy concurridas y que a veces terminan en escándalos.

"Sí, vamos a ir con Fede a Mar del Plata. Me invitó unos días y voy a ir claramente. Me llevo muy bien con él", afirmó en “LAM”, El Trece.