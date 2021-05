Escándalo en Lo de Mariana: chicanas, gritos y tensión al aire

La referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo de invitada a Lo de Mariana. En el programa de Mariana Fabbiani en El Trece, la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri criticó al presidente Alberto Fernández por la falta de vacunas y se refirió a la polémica por las negociaciones fallidas con Pfizer. La entrevista derivó en una fuerte discusión entre Martina Soto Pose y Florencia Arietto.

En un momento de la entrevista, Martina Soto Pose le hizo una pregunta filosa a la ex ministra de Seguridad de la Nación. "Estamos de acuerdo que no tenemos las vacunas suficientes, pero ahora yo te escucho diciendo, por ejemplo, que hubo un pedido de coima por parte del Gobierno de Alberto Fernández a Pfizer, y creo que eso no suma. ¿Y lo que dijiste de las Malvinas? ¿No te parece que esas cosas dividen a los argentinos?", expresó la panelista.

Ante la consulta de la ex CQC, Patricia Bullrich se refirió a sus dichos y aclaró cuál fue su planteo. "Yo nunca dije que le pidieron coima a Pfizer", remarcó. "Fue lo que interpretó todo el mundo. Y lo que desmintieron desde el laboratorio", retrucó Soto Pose. "Podés mirar la entrevista que di y vas a ver que nunca dije que le pidieron coima a Pfizer. Lo que dije es que desde Pfizer pidieron un socio local", completó la ex funcionaria.

En ese instante, la especialista en seguridad, Florencia Arietto, se mostró indignada por la pregunta de su compañera. "Faltan 14 millones de vacunas y le echan la culpa a la denunciante. Están matando al mensajero. Que el presidente explique dónde están las vacunas. Teníamos preferencia para firmar con Pfizer y no lo hizo. Tenemos 75 mil muertos por coronavirus y estamos matando al mensajero", exclamó.

La réplica de Soto Pose no se hizo esperar. "Así no se puede discutir", advirtió la periodista y preguntó: "¿Y eso justifica que Patricia Bullrich diga barbaridades? Dijo que entreguemos las islas Malvinas para que nos den vacunas. Eso es una barbaridad. Una falta de respeto para los veteranos y para la historia de nuestro país".

Algo desconcertada por la tensión en el estudio, Mariana Fabbiani retomó el curso de la entrevista con la ex ministra. "¿Te arrepentís de lo que dijiste?", afirmó la conductora. "Yo lo de las Malvinas... quise hacer un chiste y, como no soy Luis Juez, me salió mal. Era como que decían que las vacunas no venían porque nos querían pedir los hielos continentales. Y entonces, yo dije 'y las Malvinas también'. Hablé con muchísimo ex combatientes de Malvinas. Tengo mucha relación con todos los que participaron en la guerra de Malvinas. Así que eso quedó saldado. Fue una mala interpretación de algo que yo dije irónicamente", sentenció la invitada.