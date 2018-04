¡Escándalo!: Maju Lozano levantó un móvil en vivo con Malena Pichot

Malena Pichot brind贸 un m贸vil para Todas las Tardes-el programa conducido por Maju Lozano por El Nueve- en el que habl贸 de la denuncia de Juan Darth茅s y su agarrada de ayer con Eva de Dominici, quien sali贸 en defensa del actor. Pero todo termin贸 para el demonio y, luego de las intensas barrabasadas que la humorista dispar贸 al aire, la conductora decidi贸 cortar la entrevista. Este martes,brind贸 un m贸vil para Todas las Tardes-el programa conducido porpor El Nueve- en el que habl贸 de la denuncia de Calu Rivero contray su agarrada de ayer conquien sali贸 en defensa del actor. Pero todo termin贸 para el demonio y, luego de las intensas barrabasadas que la humorista dispar贸 al aire, la conductora decidi贸 cortar la entrevista.

Al cabo de diez minutos de charla, los compa帽eros de Pichot en la radio comenzaron a malograr la entrevista y sus actitudes fuera de lugar llevaron al abrupto final de la comunicaci贸n.

"Perd贸n, me est谩n mostrando el culo ac谩 todos mis compa帽eros y es dif铆cil hablar", dijo Pichot en una ocasi贸n.

Pero eso no fue todo. En otro momento de la nota, uno de los integrantes del ciclo radial de Malena pas贸 por detr谩s de ella con un bulto en el pantal贸n, simulando una erecci贸n con un desodorante. Hasta que Maju se cans贸 e interrumpi贸 el reportaje.

"Yo no quiero censurar. Pero a m铆 la falta de respeto me sobrepasa. Chicanea, boludea, pasa un pibe con el pito parado atr谩s, se tiran almohadones...", explic贸 la animadora luego de finalizar la nota.

Y continu贸: "Me gener贸 incomodidad. Cuando uno se sienta y da un m贸vil es porque est谩 bien predispuesta. Celebro y apoyo todo lo que hace por el feminismo y lo que defiende, pero sent铆 que estaba faltando el respeto".

Como era de esperarse, el esc谩ndalo continu贸 en las redes sociales: "Para que me invitan si saben como me pongo", escribi贸 en Twitter. Y agreg贸: "Te quiero @soymajulozano jam谩s pens茅 que te ibas a enojar. Jod铆an mis compa帽eros, qu茅 voy a hacer".

"Nosotros trabajamos muy en serio, nos rompemos el lomo y queremos hace las cosas en serio. No tengo nada en contra de Male, pero no me gusta que me tomen el pelo", arranc贸 a decir Lozano al cierre del programa.

"Yo me sent铆 inc贸moda. Siempre trabajo con respeto y doy la vida por mis compa帽eros. Entonces si yo siento que alguien falta el respeto a nuestro trabajo, sea quien sea, tengo la decisi贸n de si quiero seguir en ese modo o no", concluy贸 al respecto, Maju.

Embed Para que me invitan si saben como me pongo 鈥 malena pichot (@malepichot) 13 de marzo de 2018

Embed Te quiero @soymajulozano jam谩s pens茅 que te ibas a enojar. Jodian mis compa帽eros que voy a hacer 鈾锔 鈥 malena pichot (@malepichot) 13 de marzo de 2018

