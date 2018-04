Escándalo en las redes entre Eva de Dominici y Malena Pichot

Eva de Dominici defendiera al galán, Pichot la cruzó feo en las redes sociales. Las denuncias de Calu Rivero contra Juan Dartés abrió una grieta entre las actrices y este lunes, luego de que en diálogo con Pamela a la tarde,al galán, Pichot la cruzó feo en las redes sociales.

Durante la entrevista en el ciclo de América, De Dominici destacó a Pichot por su tarea en favor de los derechos de las mujeres pero a su vez señaló que se equivoca al decir que Darthés es un abusador.

"Eva de Dominici citándome como el orto en la tele y defendiendo a Darthés, ¿qué carajo le pasa? Llamen a gente que haya leído un libro por favor", arrancó Pichot.

"Malena Pichot como siempre tan agresiva", contestó Eva. Y aclaró: "Yo hable de vos con mucho respeto y dije que estás haciendo un movimiento muy positivo a pesar de no estar de acuerdo con una situación. Qué pena que esta sea la única forma de contestar".

En ese momento, Malena se subió al ring: "Me citaste como el orto y defendés a Darthés. Además querer ensuciarme con un chiste de hace 8 años. Vos HOY estás defendiendo a Darthés. HOY", retrucó.

Y Eva continuó: "Y mira qué lindo 'chiste' cuando 'Cachito' hizo un 'chiste' no te pareció tan liviano. No tenías 15 años cuando hiciste ese chiste Malena. Pero lo subí porque vos siempre estás para juzgar con mucha soberbia como por ejemplo insinuar que no leí ni un libro siendo que no tenés idea".

"Si hubieses leído un libro no escribís 'siendo que no tenes idea'. Defendé a Darthes todo lo que quieras y deja de hablarme", pidió la humorista.

"Descalificar además desde ese lugar deja mucho que decir. Se nota que ni escuchaste lo que dije. Lo bueno es que ninguno de los libros que leí me hizo creer que una mujer merece violencia doméstica. Y dale, quedamos así", ironizó la actriz.

Más tarde, Pichot volvió a la carga: "Defendiste a Darthés porque Calu no te ayudo con el Instagram. No tenes alma genia".

Pero Dominici cerró con todo: "Genial tu interpretación que inteligente sos Malena, te aplaudo (porque boludos y hormigas hay en todos lados)".

