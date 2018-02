Luego de la furiosa pelea que mantuvieron en un boliche en Carlos Paz, Rocío Robles y Pamela Sosa volvieron a sacarse chispas en un tenso cruce televisivo para Infama.

Rocío Robles acusó a Pamela Sosa de querer golpearla en un boliche de esa ciudad y el momento quedó registrado en un video que se vio en un ciclo televisivo de América.

Pero este lunes, cuando Rocío relató en Infama lo que había sucedido entre ella y su enemiga- quien hablaba en otro móvil para el mismo programa-las chicas volvieron a tener su momento de furia.

"Esta mina que estaba muerta. Nadie sabía que pamela estaba en Carlos Paz. Le deben quedar tres desfiles en su vida", afirmó Rocío mientras Pamela respondió: "No le voy a contar mi currículum. Te creés una estrella levantándote del móvil. No me interesa tener relación con vos".

Mirá el video!

Embed