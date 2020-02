Escándalo: Increparon a La Bomba tucumana en pleno show

Gladys La Bomba Tucumana estaba realizando un show en el Club Atlético San Juan, ubicado en Ingenio San Juan, Tucumán. El marco era un evento solidario con la excusa de los carnavales y en medio del recital se subió Jorgelina Salazar, una peluquera trans, a increparla.

Las imágenes rápidamente colmaron las redes y mostraron el incómodo momento.

Gladys estaba cantando, subió Jorgelina y fue directo a ella, la cantante detuvo por unos minutos el recital hasta que personal de seguridad sacó a la mujer del escenario.

Apenas reanudó el show, la cantante preguntó “¿Qué pasó, chicos?” y aseguró: “No sé quién sos”.

“Es bruta, es una atrevida, me da muchísimo miedo, yo estoy trabajando. No te conozco, perdón por no conocerte. Deberían sacarla. O te vas vos o me voy yo... Estamos trabajando, yo vivo de esto. Perdón por no conocerte, estoy temblando”, dijo La Bomba, antes de continuar el recital.

En su cuenta de Facebook, Salazar contó por qué hizo eso y pidió disculpas: “Quiero pedirles disculpas a la gente por salir a atacar a la señora Gladys muy fuertemente. No le pido disculpas a ella, sino a toda la gente que me sigue”.

“La señora Gladys es súper homofóbica y ahora nos estamos sacando las caretas. Yo la salí a atacar crudamente porque ella no lo deja ser feliz a su hijo (Tyago Griffo). A pedido de ella, él me comenzó a insultar. Él me pidió ayuda vía messenger y después nos pasamos los teléfonos. Él me preguntaba cómo podía hacer para lograr una aceptación de su mamá”, contó la mujer dando a entender una supuesta homosexualidad del joven.

