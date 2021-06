¡Escándalo en la final de "MasterChef"!: Andrea Rincón, a los gritos con Analía Franchín

Tal como habíamos anticipado en PrimiciasYa.com, en la tarde del jueves se grabó la gran final de "MasterChef Celebrity 2", donde una vez más Andrea Rincón protagonizó un momento desagradable para todos los presentes.

Resulta que fueron invitados a presenciar el evento los ex participantes de esta segunda edición, así como también algunos de la primera como Analía Franchín: subcampeona y figura de Telefe actualmente, al tener su sección de cocina en "Flor de equipo". Y el problema tal parece que fue con ella.

Según contó el periodista Fernando Piaggio en su cuenta de Twitter, "Andrea Rincón montó en cólera durante la grabación de la final del programa. No le gustó la ubicación que le dieron, y de bronca tras gritos contra todos se sentó de manera okupa en el lugar de Analía Franchín", con el hashtag #MasterEscándalo.

Lo cierto es que todos los ex participantes de "MasterChef Celebrity" que asistieron a la grabación de la final de esta segunda temporada del reality fueron ubicados de a dos en diferentes banquetas altas con su correspondiente mesa alta también. Según parece, la ubicación de Rincón estaba en la zona de atrás y no le hizo ninguna gracia. Por eso tras quejarse a los gritos con la producción, decidió tomar una mesa del centro junto a Carmen Barbieri.

Cabe destacar, como también habíamos adelantado hace unos días, el episodio final del programa éxito del canal de las pelotas está previsto emitirse el lunes 21 de junio.

Cabe recordar que Andrea Rincón ya había protagonizado varios altercados. Durante su competencia, discutió varias veces con los tres jurados. Sobre todo con Germán Martitegui. Pero el momento más incómodo se produjo el día que la eliminaron del programa.

Fue hacia mediados de mayo cuando trascendió, a través de José María Listorti en "Hay que ver" (El Nueve), el trago amargo que habían vivido durante la eliminación de Andrea Rincón. "El momento de la grabación de Masterchef Celebrity, que decidieron editar, cuando la eliminan a Andrea Rincón, fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal. No mal de llorar, sino a los gritos, que cómo puede ser. No sabían cómo frenarla, le dijeron que era un juego, una competencia. No había forma de hacérselo entender", explicó asegurando que fue un escándalo de proporciones con muchos gritos.

