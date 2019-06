EscÃ¡ndalo en el programa de Lizy: una famosa se retirÃ³ enojada de los estudios de Telefe

Lizy Tagliani la viene rompiendo en la pantalla de Telefe con "El precio justo". Por tal motivo, se sum贸 una edici贸n especial con famosos los domingos a la noche. la viene rompiendo en la pantalla decon. Por tal motivo, se sum贸 una edici贸n especial con famosos los domingos a la noche.





Ese env铆o en principio iba en vivo, pero luego comenz贸 a grabarse ya que la conductora hace teatro los fines de semana.





Y seg煤n contaron en "El Espectador" (CNN Radio), en el programa que se grab贸 el martes pasado y que saldr谩 este domingo por Telefe, se produjo una fuerte pelea entre dos de los famosos invitados.





"Miriam Lanzoni y Guido S眉ller discutieron fuerte y se dijeron de todo. Ella no sab铆a que iba a estar 茅l y se termin贸 yendo del programa. No se qued贸 a grabar y fue reemplazada por Costa", inform贸 Pilar Smith desde el ciclo radial. inform贸desde el ciclo radial.

Miriam Lanzoni







Alejandro Fantino. Recordemos que hace unos meses, Guido acus贸 a Miriam de deberle plata por un trabajo que 茅l realiz贸 en su casa, cuando a煤n estaba casada con





"Es una psic贸pata, una mentirosa serial, esta se la sigo a muerte", acus贸 el hermano de Silvia el a帽o pasado en "LAM". "Yo hice una reforma importante en su casa, me pidieron que transforme un lavadero en un quincho, agrand茅 la cocina, hice una galer铆a, cambi茅 los pisos", contaba el arquitecto.





"Era una casa hermosa, muy bien dise帽ada pero mal construida. Fantino era el que realmente trabajaba, y no ten铆a tiempo, entonces me pas贸 con Lanzoni, yo arreglaba todo con ella. Fantino la conoce, por eso no se mete", declar贸 en aquella oportunidad. "Es muy viva, ella le administraba la plata de Fantino, tenia cheques en blanco firmados por 茅l", sostuvo Guido.





Tras esta acusaci贸n, el medi谩tico y la actriz se encontraron por primera vez en un estudio de TV y ella estall贸 de furia y no quiso quedarse para grabar el programa de Lizy.

