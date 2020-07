Tras el escándalo, Denise Dumas y Marcela Coronel limaron asperezas en una charla telefónica

El viernes 10 de julio, se vivió un picante momento en "Hay que ver" (El Nueve) mientras Denise Dumas y Marcela Coronel debatían sobre la flexibilización de la cuarentena en el AMBA.

“Vos no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”, le dijo la conductora a la panelista, motivo que molestó demasiado a Coronel.

La panelista renunció al ciclo de espectáculos y luego disparó sin filtro: “Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise”.

Y en las últimas horas, se supo que Denise y Marcela mantuvieron una charla telefónica donde limaron asperezas. “Por suerte hablamos y me pidió disculpas por lo que dijo en algunos medios, de hecho me dijo que le dio una nota a Intrusos que saldría mañana (jueves). Más allá de eso, me comentó que le enojó mucho que no la haya llamado”. le dijo Dumas a Teleshow.

Por último, remarcó que no estuvo al tanto del enojo de Coronel al principio y detalló: “Se lo pude explicar y se dio cuenta de que yo nunca me había enterado. Igualmente le dejé en claro que si algo le molestó no había sido personal y me creyó".

