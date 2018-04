Escándalo Cohen Arazi: Yasmin Farjat reveló que el RRPP le preguntó si quería prostituirse

Leo Cohen Arazi quedó involucrado. El caso tiene que ver con menores abusados por la cual está detenido el árbitro Martín Bustos. En los últimos días, estalló un escándalo en el club Independiente donde el RRPPquedóinvolucrado. El caso tiene que ver con menores abusados por la cual está detenido el árbitro





Yasmín Farjat, hermana de la ex GH Marian Farjat, que confesó un episodio indignante con Cohen Arazi hace tres años, cuando asistió al edificio de América TV. Este portal pudo dialogar conhermana de la exque confesó un episodio indignante conhace tres años, cuando asistió al edificio de

En 2015 me invitaron a Infama y era mi primera vez en televisión, era para hablar de Marian, mi hermana, que estaba adentro de la casa de GH. Estaba en maquillaje y viene Leo, me lo presentan y me dice, de una: '¿querés trabajar de puta?' y lo miro y le digo 'no, gracias, tengo trabajo'. Me quejé, se lo dije a la productora", relató Yasmín. , relató Yasmín.





Y continuó: "Iba con buena predisposición a pasar un buen momento y viene este desubicado a hacerme esta pregunta. La productora me contuvo y me dijo que iba a hablar con él, que no lo tome en serio. Me quiso tranquilizar. Seguí yendo al canal, pero de ahí en más lo retaron porque iba a espantar a las invitadas".

Para cerrar, Farjat comentó: "De ahí, siempre me trató mal, no me bancó. Fue una primera impresión malísima. Eso fue lo que me pasó. Después lo crucé varias veces pero nunca tuve una relación. Me pareció una mala persona, oscura. Además, no me gustó nada porque para mi familia, el medio era algo nuevo. Marian estaba ahí adentro y me quedé mal por pensar dónde se metió mi hermana. Cuando salió le dije a Marian que tenga cuidado".