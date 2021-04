Escándalo en el baby shower de Pampita: Fuerte interna entre las invitadas

En la tarde del martes, Pampita celebró su baby shower mientras espera a su primera hija junto a Roberto García Moritán.

Embarazada de 6 meses, la modelo y conductora de "Pampita Online" recibió a compañeras de trabajo, amigas y algunos familiares para vivir este momento especial.

Pampita decidió adelantar el festejo por la llegada de la segunda ola de coronavirus y las nuevas restricciones que podrían llegar en estos días frente al aumento de casos.

El evento se llevó a cabo en un hotel de Palermo desde las 17 horas. Asistieron familiares de la pareja, amigos y compañeros de trabajo, entre ellos Alejandra Martínez, Cora Debarbieri, Paula Galloni, Natalie Weber, Barby Franco, Gabriel Oliveri, Julieta Novarro, Barbie Simons y Ángie Balbiani.

En Intrusos salieron a la luz las internas entre las compañeras de Pampita que fueron invitadas

“La desplazada es Angie Balbiani y tengo las justificaciones. El grupo de estas amigas, entre las que estaba Barbie Simons, le compraron un regalo todas juntas, una caja divina con todos crochet. Y llegó Balbiani con una bolsita y le regaló sola. Ninguna de las amigas, qué maldad, la llamó a Angie para regalar en grupo. La dejaron sola”, señaló.

Y agregó: “Y le regaló un conejito al crochet, las otras le llevaron toda la familia ensamblada. Y encima no se sentó en la misma mesa que ellas”.

Por otro lado, Paula Varela contó quién fue la gran ausente. “No fue Puli de María, No estarían bien las cosas, igual fue invitada. Puli renunció al programa de Pampita por todo este tema de la separación con su ex marido. El cartelito estaba, pero como no venía, alguna agarró el cartelito y chau picho”.

