Viviana Pereyra, la mamá de Flor Vigna, salió a criticar a Marcelo Tinelli y a defender a su hija ante el enojo del conductor por la ausencia de la actriz en el piso tras su renuncia.





"Cuando uno quiere, lo hace", dijo el conductor en referencia a la ausencia de la rubia al piso.





"La mamá de Flor Vigna está enojadísima y no quiere que su hija vaya al piso", anunció Ángel De Brito antes de leer una serie de mensajes que Viviana retuiteó en contra de Tinelli.

"Como le gusta a @cuervotinelli tener súbditos. Si no te sentás a aplaudirlo como una foca, te tira palos"; "Seguí esperando @cuervotinelli está trabajando y para que la querés ahí para que la humillen y vos te quedes parado como tonto ahí tanto que defendés al genero" ; "cómo se nota que te gusta el quilombo @cuervotinelli, el chico estaba diciendo que @flor_vigna no va porque no puede y vos le metes palabras como 'quizás porque está peleada con @laufer4'... enfermo", fueron algunos de los fuertes mensajes que la mamá de Vigna retuiteó en su perfil.





Y también aprovechó su cuenta de Twitter para explicar por qué su hija estuvo ausente en el programa de anoche.





"El viernes la dejaban. Hoy no porque ensayaron hasta las 23.30. Cuando le den permiso va a ir. @flor_vigna tiene un contrato. La van a dejar el próximo ritmo", aclaró.