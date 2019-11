El error de Karina La Princesita en Twitter que derivó en una fuerte aclaración de Ángel de Brito

La cantante tropical indicó "me gusta" a un comentario contra el conductor, que no se quedó callado.

Tras su cruce con José María Listorti por Paula Chaves, Ángel de Brito también fue protagonista de otro foco de conflicto 2.0 esta vez con Karina La Princesita.

La cantante tropical indicó "me gusta" a una respuesta respuesta contra el conductor.

“Este se cree que su palabra es santa. Andá, De Brito”, fue el comentario que la cantante replicó en su red social y que el conductor de "Los Ángeles de la mañana", El Trece, no le dejó pasar.

“Santa no, pero no miento. No necesito, @kari_prince”, salió al cruce el jurado del "Súper Bailando".

Al ver esta repuesta, la artista tropical contó qué pasó y que fue involuntario lo que hizo.

“¡Nooo! Jamás marcaría un Fav así. Eso me pasó por chismear tus comentarios”, explicó Karina sobre lo ocurrido.