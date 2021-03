Ernesto Tenembaum le pidió disculpas a Alberto Cormillot por su desafortunada frase sobre su paternidad

En pleno programa en Radio Con Vos, Ernesto Tenembaum metió un chiste que se volvió viral y bastante polémico.

Tamara Pettinato habló del embarazo de Estefanía Pasquini, la esposa de 34 de Alberto Cormillot, de 82, que está en la dulce espera.

"Otro tema que no sé cómo me cae pero yo solo lo cuento, Alberto Cormillot va a ser papá nuevamente a los 82 años, y dice: 'Si es nena, se va a llamar Aurora'", comenzó diciendo Tamara.

LEER TAMBIÉN: Se ha formado una pareja: Reconocidos actores, fotografiados a los besos en el teatro

En ese preciso momento, Ernesto quiso hacer un chiste y la cortó: "A vos te cae mal, te parece que está por tener una huerfanita... Decilo directamente, que es lo que vos pensás".

"¡Pero es lo que vos estás sugiriendo!", se atajó. "'Cormillot está por tener una huerfanita', lo dijo Ernesto Tenembaum", señaló Tamara, ironizando sobre el revuelo que podría generar su frase. "No, yo dije que vos sugerís eso...", se defendió.

Tenembaum fue por más: "El comentario machista sería 'Qué capo, Cormillot'. Claro, él come las viandas... ¿qué tendrán esas viandas?".

Hoy, Tenembaum habló de ese episodio: "La vez pasada nosotros hicimos un chiste sobre la noticia de que va a ser papá a los ochenta y pico de años y yo le pedí disculpas...".

"Bueno, está bien. Frente a eso, algunos portales lo levantaron y eso rebotó mucho... Cuando yo lo leí dije 'no, esto le va a hacer doler a alguien que no corresponde' entonces llamé y le dije que le pedía disculpas y que nosotros no queremos hacer doler a nadie, que era una sección de humor y a veces se nos va un poquito la cosa", explicó el conductor.

Y sumó: "Me agradeció, estuvo bárbaro, estuvo divino... De verdad, creo que son decisiones muy personales y muy íntimas que ojalá que la nena sea feliz y ellos también".

LEER TAMBIÉN: El blooper de Leticia Brédice durante una entrevista: ¡Se quedó en corpiño!