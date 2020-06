Ernesto Tenembaum, duro con Rodolfo Barili y Cristina Pérez: "Me parece una cosa lamentable"

THE SHOW MUST GO ON 🦠

Rodolfo Barili y Cristina Pérez recibieron los resultados de Covid-19 y los mostraron al aire el miércoles en "Telefe Noticias".

Los conductores salieron al aire desde sus casas y hasta se animaron a mostrar al aire los resultados de los hisopados que se realizaron en la clínica Rossi.

Tras el alivio por dar resultados negativos, ambos explicaron sus sensaciones al aire y luego a través de Twitter.

"Fue un día muy especial. Gracias a todos los que se preocuparon por nosotros. Con @barilirodolfo hicimos un testeo preventivo de Covid 19 que dió negativo y hasta tener resultados, hicimos el noti en casa. Los queremos mucho. Gracias x acompañarnos también hoy en @telefenoticias", indicó Pérez.

Por su parte, Barili comentó: "Finalmente los hisopados dieron NEGATIVO. Gracias a todos por los mensajes, pero especialmente gracias a nuestro equipo de trabajo. Y un gran abrazo a nuestros compañeros del canal que hoy atraviesan por una situación de contagio. Estamos con ellos y sus familias".

Cabe recordar que fue una jornada movida en Telefe dado los resultados positivos de algunos invitados famosos que estuvieron en "El precio justo", ciclo que conduce Lizy Tagliani.

El repudio de Ernesto Tenembaum

En su programa radial de Radio con vos, Ernesto Tenembaum fue lapidario con los conductores.

"En vivo lo hicieron Rodolfo Barili y Cristina Pérez, y no me parece nada de buen gusto, me parece que es buscar el rating; me parece una cosa realmente lamentable, son cosas que se les ocurren a los cráneos de la televisión", cuestionó, y agregó: "Son cráneos porque el noticiero de Telefé no deja de batir récords, y ha reemplazado al noticiero histórico de Canal 13, pero me parece que eso es demasiado", expresó en charla con Tamara Pettinato.

Y remató sobre la ola de contagios en Telefe: "Eso demuestra cómo funciona el foco; si hacés un programa con cuatro invitados por ahí no contagiás, en cambio si hacés uno con 60... Eso merece una reflexión, no quiero cargar sobre eso, pero fue una barbaridad".

