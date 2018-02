Ernesto Arriaga: "Débora fue una maestra y me enseñó, nunca la vamos a olvidar"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ernesto Arriaga dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre la muerte de TN y El Trece. dialogó en exclusiva consobre la muerte de Débora Pérez Volpin , con quien compartió muchos años en





"Realmente no hay palabras ante esta compañera. 25 años juntos en Todo Noticias y pese a que ella tiene 16 años menos que yo, fue una maestra y me enseñó. Cuando me equivocaba y fallaba, me levantaba", comentó el especialista de tránsito.



"Buena compañera, muy profesional, siempre con una sonrisa. Cuando salía en TN en mis últimos cinco años a la mañana, ella pasaba, me arreglaba la corbata y me decía: ponete bien la corbata Ernestito. Yo le decía vos sos mi maestra y sos la más grande Débora Pérez Volpin, sos una gran profesional. Yo el fium fium me río y cubro mis errores".





"Se fue un sol de 24 horas, de día y de noche. Estaba atrás de la luna, siempre iluminada. Manejaba todos los noticieros y siempre brilló. Era una gran profesional y además una gran persona. Tenía brillo y sol propio", agregó conmovido.





"Débora Pérez Volpin nunca te vamos a olvidar y algún día nos vamos a encontrar en el cielo y nos vamos a acordar de las anécdotas y lo vivido". Y cerró: