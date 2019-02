Ernestina Pais se defiende de las amenazas en Twitter por sus dichos sobre su sobrino Dante

Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais, fue detenido junto a su amigo Octavio Laje en la localidad de Vicente Lopez y fue imputado por "robo calificado agravado por el uso de armas de utilería". hijo defue detenido junto a su amigoen la localidad de Vicente Lopez y fue imputado por





Ernestina Pais, tía del joven, rompió el silencio desde Twitter y fue respondiendo a las consultas de sus seguidores por el caso. tía del joven, rompió el silencio desdey fue respondiendo a las consultas de sus seguidores por el caso.





"No tengo acceso a la causa y no lo veo hace mucho. Lamentablemente es decir que no lo sé; Lo estoy ayudando pero no lo hago público, no toda mi vida es pública. Un saludo", fueron algunos de los mensajes que contestó.

ernestina pais.jpg



"No me defiendo, es la pura verdad. Yo me sorprendí tanto como ustedes, una pena, no digo esto con alegría; No es mi hijo. No lo crío y no lo veo hace cinco años", añadió.

federica pais.jpg



"Un desastre, hasta me llamaron a las 7 AM para darme la noticia. ¿Sabés el susto que me pegué? Mi hijo estaba con el padre y tiene 15; La Justicia dirá, una pena. Soy sólo la tía", expresó la conductora.





Luego, comenzó a recibir una cantidad de comentarios, insultos y hasta amenazas que se vio obligada a aclarar y a charla directamente con los usuarios de la red social.





Embed Y ADEMÁS HASTA QUE NO SEPAMOS TODA LA FAMILIA LO QUE ESTÁ PASANDO REALMENTE EN LA CAUSA YO AYUDO PERO EN PRIVADO, CUANDO SEPA LO QUE PASÓ DIRÉ TODO LO QUE ME GUARDÉ ESTE TIEMPO — Ernestina Pais (@ernepais) 21 de febrero de 2019



Embed YO LA DEFIENDO CON UÑAS Y DIENTES PERO NO TENGO POR QUÉ SOPORTAR QUE ME DESEEN LA MUERTE. — Ernestina Pais (@ernepais) 21 de febrero de 2019