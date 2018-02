Ernestina Pais: "Nadie desapareció, me sentía mal y no fui, estaban todos avisados"

Mar del Plata y al teatro y que nadie sabía nada de ella durante un día entero. Ernestina Pais fue noticia ya que comenzó a circular que se había ausentado a la radio eny al teatro y que nadie sabía nada de ella durante un día entero.





Pais se encuentra en la obra "El show de la menopausia" y su ausencia, aparentemente sin aviso, generó algunos trascendidos periodísticos.



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Ernestina quien se mostró sorprendida por el revuelo que generó esto y aclaró qué le pasó.





"Nadie desapareció un día entero. Yo me sentía mal y no fui, estaba en mi casa, nunca desaparecí. Por suerte Cacho (Castaña) ya le dio cosas más interesantes y profundas para hablar que una estupidez que es sentirse mal y no ir", comentó la animadora.



"Estaba todos avisados y todo bien. Fue sólo una descompostura, estoy muy cansada y trabajando mucho. No pasa nada. ¡Qué suerte que se preocupen tanto por mí! No hubo ninguna desaparición ni nada por el estilo. Me habrán llamado y estaba durmiendo. Después sí atendí. El programa de radio ya estaba armado y tengo un coconductor justamente porque en temporada hacés muchas cosas y no estoy nunca en casa y estás mucho más cansado que de costumbre".





"Todavía no me adapto bien a la casa donde vivo y no duermo lo suficiente. También tengo un reemplazo en el teatro, acá haces funciones todos los días y realmente terminas muy agotado. Por eso hay un reemplazo para cualquier actriz que pueda sentirse mal", cerró Pais.