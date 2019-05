Ernestina Pais: "Me angustia lo que está pasando, falta laburo para todos"

"Intratables" con la conducción ahora de Fabián Doman y varias novedades en la pantalla de América TV. Tras una semana de descanso, este lunes a las 21:30 se relanzacon la conducción ahora dey varias novedades en la pantalla de





Si bien en esta nueva temporada estarán los infaltables Débora Plager, Paulo Vilouta y Diego Brancatelli, también se sumarán nuevas voces, entre ellas las de Luis Bremer [cuando algún tema de actualidad está relacionado con el mundo del espectáculo] y Ernestina Pais.





PrimiciasYa.com, Pais se refirió a cómo vive su regreso al canal que comanda Liliana Parodi e hizo un análisis de la dura realidad que atraviesa la En diálogo conse refirió a cómo vive su regreso al canal que comandae hizo un análisis de la dura realidad que atraviesa la Argentina





"Estoy muy contenta de volver a América porque es el canal donde debuté y en donde hice muchos programas. Y es un canal donde me fui de tal manera y ahora la vuelta es toda felicidad", indicó la periodista.





Sobre el motivo por el cual decidió sumarse a "Intratables", señaló: "Es un programa que miro, amo la discusión política. Amo la actualidad como materia prima para poder hablar. Me parece un año importante para estar, tratando que con honestidad intelectual tal vez la gente pueda conocer más a sus candidatos que tienen que votar. La veces que fui como invitada la pasé muy bien y sentí ese bichito de querer volver a la tele. Además el Mudo es el productor ejecutivo de Intratables y también lo fue de Mañanas Informales, y lo quiero mucho".





Y luego contó que "Extrañaba la tele, al principio no porque casi nunca había hecho teatro -integra el elenco de "El show de la menopausia"- como ahora con gira. Y eso fue como un viaje de egresados, hicimos 20 provincias de las 24. Fue algo maravilloso y por eso al principio no extrañaba nada y ahora sí".





Ernestina analizó: "La realidad está difícil y soy una persona que se angustia con lo que está pasando. Laburo falta para todos y yo agradezco que tengo trabajo. Pero les pasa a muchos amigos míos actores o periodistas que progresivamente están sin trabajos. Y por ahí eran tipos que ganaban bien y ahora se quejan, pero está bien porque se ganaba un sueldo que le permitía de vivir de tal forma y ahora no, hay que cambiar a los chicos de colegio, de achicar gastos... Son realidades donde hay que ajustarse, pero lo grave es que hay gente que se cae directamente del sistema. Eso es lo tristísimo". Con respecto a la crisis que atraviesa el país,analizó:





"En mi caso antes había laburo para elegir, ahora no hay tanto. Y uno tiene que adaptarse de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo yo tuve que hacer temporada en Mar del Plata e irme de mi casa con mi hijo, porque eso requería que haga. El teatro es hermoso de hacer, pero no se gana lo mismo que en la tele ya que son otros números. Obviamente no es comparable mi situación a la de otras personas, pero a todos nos ha tocado acomodarnos", resaltó.





Por último, al ser consultada sobre qué invitado le gustaría que pase por "Intratables", manifestó: "La frutilla del postre es siempre aquel que no va a ningún lado, a mí me gustaría mucho que venga Durán Barba, me encantaría tenerlo ya que tengo un par de preguntas para hacerle. Mu gusta tener a la gente que cocina el poder y saber de qué lugar lo piensa".





¡Mirá la entrevista completa con Ernestina Pais!

Embed Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino